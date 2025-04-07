В Украине назревает детский бунт: в McDonald’s закончились игрушки из Minecraft, где они появляются чаще всего

Во многих случаях найти игрушки можно разве что на сайтах вроде OLX

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s и популярная игра Minecraft запустили коллаборацию, во время которой покупатели смогут получить игрушку из игры при заказе определенных меню. Однако, похоже, спрос значительно превысил предложение, из-за чего среди украинцев растет разочарование.

Многочисленные негативные комментарии пользователи сети оставили в профиле McDonald’s в Facebook. Проблемой было не только отсутствие упомянутых игрушек, но и длинные очереди, из-за которых местами приходилось ждать от 15 минут до часа.

Кроме того, судя по комментариям, проблема наблюдается не только в столичных заведениях, но и в других городах. Например, на это жаловались пользователи из Полтавы и Винницы.

Несмотря на проблемы, желающих получить заветную игрушку все еще много. Например, telegram-кканал "Днепр оперативный" показал кадры, на которых видно, что даже вопреки холодной погоде, к заведению выстроились длинные очереди.

Как известно, коллаборация McDonald’s и Minecraft была приурочена к выходу фильма "A Minecraft Movie", а фигурки можно было получить при покупке определенных меню, вроде Хэппи Мил. Акция была запущена 3 апреля, из-за чего к ресторанам сразу же выстроились огромные очереди.

Minecraft это изначально игра о выживании в кубическом мире, где игрокам предстоит строить свою базу, собирать ресурсы и противостоять разным противникам. С 2009 года было продано более 300 миллионов копий игры, что сделало ее второй по популярности (после "Тетриса") игрой в истории.

Как сообщалось ранее, игрушки из "Макдональдс" уже продаются на OLX. При том за некоторые из них просят более 1000 гривен.