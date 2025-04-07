Похож на Януковича: как мог бы выглядеть общий сын экс-президента с любовницей Полежай

У любовницы Януковича есть ребенок от первого брака

Бывший президент Украины, бежавший в Россию в 2014-м Виктор Янукович, известен не только благодаря своей сомнительной деятельности, коррупции и диктаторской политике, но и внебрачными связями. Известно, что у него была любовница Любовь Полежай, с которой и жил в Межигорье.

Вероятный внебрачный ребенок Виктора Януковича якобы появился на свет в 2018 году. Политику тогда было 65 лет. "Телеграф" решил представить с помощью ИИ, как мог бы выглядеть сын беглого президента от его любовницы.

Что известно об отношениях Януковича с Полежай

В 2017 году стало известно, что Виктор Янукович расстался со своей женой Людмилой, с которой был в браке 45 лет. Тогда президент также подтвердил, что живет с Любовью Полежай — сестрой своей бывшей кухарки.

Предположение о том, что Полежай и Янукович любовники, появились, когда стал открытым доступ к Межигорью. В "хоромах" экс-президента нашли портреты этой женщины, а также принадлежащие ей вещи. В роскошных владениях пророссийского политика также нашли картины дочери Полежай от первого брака. Также известно, что до побега из Украины в 2014 году, Полежай руководила салоном красоты "Crystal Spa" и благотворительным фондом "Дорога будущего".

Как мог бы выглядеть общий сын Януковича и Полежай

С помощью ИИ мы сравнили черты внешности Виктора и Любви и представили, как выглядел бы их общий сын. На сгенерированных портретах Григория заметно, что он немного похож на Януковича, а также есть черты Полежай.

Фото: сгенерировани ИИ

Фото: сгенерировани ИИ

Раньше "Телеграф" рассказывал, что известно о любовнице Януковича. Она сменила фамилию и "нахваталась" в России долгов.