Ученые раскрыли, как акулам удалось стать одними из самых опасных хищников в океане

Современный вид хищники из фильмов приобрели достаточно давно

Хищные, быстрые и огромные акулы существовали уже 450 млн лет назад. Эти рыбы с давних времен значительно изменились. Несмотря на то, что похожие на древние виды все еще существуют, более известные акулы, как в фильмах ужасов — быстрых, с характерными пловцами и множеством зубов.

Ученые определили, что на появление таких акул повлиял климат. Более 100 млн. лет назад потепление моря и уменьшение количества кислорода могли повлиять на то, что некоторые акулы начали плавать выше в воде, вместо существования рядом с дном. Они стали больше, стали плавать быстрее и стали свирепее хищниками.

Соответствующая статья опубликована в журнале Current Biology. Ученые исследовали пловцы и длину тела пяти сотен вымерших и живых акул и результаты показали, что примерно 122 миллиона лет назад во время мелового океана океан стал очень горячим, некоторые акулы покинули свою среду обитания на морском дне и переместились в открытый океан.

Это повлияло на изменение формы их пловцов и возникла потребность в постоянном движении для дыхания. Поменялись не только плавники, увеличился и размер тела. Максимальная температура поверхности океана тогда была 28.3 ℃ (в настоящее время 20 ℃) могла повлиять и на скорость, что помогало лучше ловить добычу и избегать хищников мелового периода. Акулы были одними из немногих морских существ, которые смогли адаптироваться к изменению климата.

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