В Антарктике нашли африканское "ухо": какое открытие совершили украинские ученые (фото)

Лишайники важны для создания охранной зоны, против этого Россия и Китай

В национальном Антарктическом научном центре не только наблюдают за пингвинами. Ученые несколько экспедиций подряд изучали "уши". Это лишайник ослиное ухо – умиликария. Как выяснилось, район "Вернадского" второй в антарктическом регионе Аргентинских островов по распространению этих организмов.

Совместная научная статья украинских и польских ученых вышла в журнале Scientific Reports (Nature). Ученые методом генетического анализа выяснили, что в регионе вокруг "Вернадского" зафиксировано семь видов лишайников.

Впервые они обнаружили ослиное ухо африканское и очень редкое кабанье. Эта находка свидетельствует, что ослиное ухо африканское растет на 300 км южнее, чем считали ранее. По другим видам лишайников выяснили ареалы их распространения и детали роста. Впервые были созданы карты распространения обнаруженных видов в морской Антарктике в целом.

Ослиное ухо кабанье (U. aprina)/ Фото — Иван Парникоза

Ухо африканское (Umbilicaria africana)/ Фото — Иван Парникоза

Открытие украинских ученых важно, ведь то, как распространяются виды ослиного уха показывает, каким образом меняется климат. Более того, редкие виды лишайников должны быть охраняемы и дают дополнительные аргументы для того, чтобы создать возле "Вернадского" особый район. Украина уже несколько лет продвигает создание у станции района под особой охраной, главные противники этого решения – Китай и РФ. От НАНЦ работали над исследованием биологи Иван Парникоза, Виктория Иванец и Анна Евчун.

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