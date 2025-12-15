Украинец, что выжил в Холокосте, погиб как герой во время теракта в Австралии (фото)

Пара прожила в браке 50 лет

Пожилой украинец погиб, спасая жену во время теракта в австралийском городе Сидней на пляже Бонди-Бич во время празднования еврейского праздника Ханука. Человек выжил в Холокосте (тотальный геноцид европейских евреев нацистским режимом Германии в годы Второй мировой войны), но пуля террористов оборвала его жизнь.

Что нужно знать:

Двое мужчин 50 и 24 лет стреляли в участников празднования Хануки в Австралии

По последним данным, погибли 15 человек, 40 пострадавших

Это нападение стало самым смертоносным случаем стрельбы в стране с 1996 года

О гибели Алекса Клейтмана сообщает Daily Mail. Его жена Лариса рассказала, что муж был застрелен, когда он пытался защитить ее. Isranews.tv пишет, что Алекс пережил Холокост.

Он пришел на пляж Бонди, чтобы отметить Хануку. Для нас этот праздник в течение многих лет был очень, очень особенным… Ему выстрелили в затылок, потому что он поднялся, чтобы защитить меня, – рассказала Лариса

Лариса Клейтман

Супруги Клейтман

Пара приехала в Австралию из Украины и прожила в браке 50 лет. У супругов двое детей и 11 внуков.

Алекс и Лариса приехали из Матравиля, чтобы отпраздновать Хануку. Это — еврейский "Праздник Света" или "Праздник Огней" продолжительностью восемь дней, что символизирует победу света над тьмой.

Теракт в Австралии – что известно

В честь Хануки в Сиднее проходят еврейский фестиваль и детский праздник. Двое вооруженных винтовкой и дробовиком мужчин начали стрелять в людей вблизи павильона Бонди в восточном пригороде Сиднея. Некоторые свидетели сообщают, что террористы произвели более 30 выстрелов.

Один из террористов

По данным Sky News, погибли 15 человек, среди которых 10-летняя девочка. Пострадали еще как минимум 40 человек.

Полиция застрелила 50-летнего террориста на месте событий. Второй, 24-летний стрелок также тяжело ранен и находится под стражей.

