День работников суда в Украине: красивые поздравления в открытках и стихах
-
-
- 1304
Поздравьте коллегу, друга или близкого человека с праздником
В понедельник, 15 декабря, в Украине традиционно отмечают профессиональный праздник — День работников суда. Он был официально учрежден 8 декабря 2000 года во время президентства Леонида Кучмы.
Сегодня поздравляют сотрудников Конституционного Суда, Арбитражных Судов, а также Верховного Суда Украины. "Телеграф" подготовил красивые открытки ко Дню работников суда Украины и стихи, чтобы этот день был светлей.
Труд этих людей очень важен, потому что судьи должны защищать права и свободы граждан Украины, независимо от пола, возраста, религиозных или политических взглядов.
Верным быть всегда Фемиде
Чувства в дело не впускать,
Не считать судьбу планидой,
Удобств низких не искать,
И в быту, и на заседаниях
Справедливым быть всегда
С Днем работника суда!
***
И здоровья, и любви,
И сбывались чтоб мечты!
Справедливость торжествует
Жизнь пусть радует, чарует.
И пусть верит в Вас народ,
Украинский суд, вперед!
***
Неподкупный, мудрый, честный!
Все эпитеты тебе.
Ты судья, такой известный!
Ты гарант в моей судьбе!
