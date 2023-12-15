Укр

День работников суда в Украине: красивые поздравления в открытках и стихах

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1304
15 декабря – День работников суда
15 декабря – День работников суда. Фото Телеграф

Поздравьте коллегу, друга или близкого человека с праздником

В понедельник, 15 декабря, в Украине традиционно отмечают профессиональный праздник — День работников суда. Он был официально учрежден 8 декабря 2000 года во время президентства Леонида Кучмы.

Сегодня поздравляют сотрудников Конституционного Суда, Арбитражных Судов, а также Верховного Суда Украины. "Телеграф" подготовил красивые открытки ко Дню работников суда Украины и стихи, чтобы этот день был светлей.

Труд этих людей очень важен, потому что судьи должны защищать права и свободы граждан Украины, независимо от пола, возраста, религиозных или политических взглядов.

открытка день работников суда 15 декабря
Работники суда стоят на страже порядка
день работников суда поздравляю 15 декабря
Судьи оберегают наш покой
с днем работников суда украины
Быть судьей – нелегкое дело
открытка с днем работников суда украины поздравление
Объективность и честность – важные качества для судьи

Верным быть всегда Фемиде

Чувства в дело не впускать,

Не считать судьбу планидой,

Удобств низких не искать,

И в быту, и на заседаниях

Справедливым быть всегда

С Днем работника суда!

***

И здоровья, и любви,

И сбывались чтоб мечты!

Справедливость торжествует

Жизнь пусть радует, чарует.

И пусть верит в Вас народ,

Украинский суд, вперед!

***

Неподкупный, мудрый, честный!

Все эпитеты тебе.

Ты судья, такой известный!

Ты гарант в моей судьбе!

Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #День работников суда