День работников суда в Украине: красивые поздравления в открытках и стихах

В понедельник, 15 декабря, в Украине традиционно отмечают профессиональный праздник — День работников суда. Он был официально учрежден 8 декабря 2000 года во время президентства Леонида Кучмы.

Сегодня поздравляют сотрудников Конституционного Суда, Арбитражных Судов, а также Верховного Суда Украины. "Телеграф" подготовил красивые открытки ко Дню работников суда Украины и стихи, чтобы этот день был светлей.

Труд этих людей очень важен, потому что судьи должны защищать права и свободы граждан Украины, независимо от пола, возраста, религиозных или политических взглядов.

Работники суда стоят на страже порядка

Судьи оберегают наш покой

Быть судьей – нелегкое дело

Объективность и честность – важные качества для судьи

Верным быть всегда Фемиде

Чувства в дело не впускать,

Не считать судьбу планидой,

Удобств низких не искать,

И в быту, и на заседаниях

Справедливым быть всегда

С Днем работника суда!

***

И здоровья, и любви,

И сбывались чтоб мечты!

Справедливость торжествует

Жизнь пусть радует, чарует.

И пусть верит в Вас народ,

Украинский суд, вперед!

***

Неподкупный, мудрый, честный!

Все эпитеты тебе.

Ты судья, такой известный!

Ты гарант в моей судьбе!

