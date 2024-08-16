Укр

Отдохнуть не удастся: какой мощности будет бурлить магнитная буря на выходных

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Солнце
Солнце. Фото Открытые источники

Еще будут красные дни

Сильная вспышка от солнечного пятна, выбросившая в космос выброс корональной массы (СМЕ), может вызвать магнитную бурю класса G1 уже в ближайшие дни.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, солнечная вспышка произошла на пятне AR3784 и, как следствие, СМЕ может затронуть Землю. Астросиноптики прогнозируют геомагнитный шторм класса G1 в течение 17 или 18 августа.

Модель Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предполагает, что магнитная буря будет бушевать на нашей планете 18 августа.

В свою очередь, согласно модели Обсерватории солнечной динамики NASA, выброс корональной массы должен прилететь 17 августа.

Магнитные бури на Земле 16-18 августа

До конца недели, согласно графику, обнародовавшему ресурс Meteoagent, прогнозируется магнитный шторм 5 и 4 баллов.

Сейчас, 16 августа, на Земле держится высокий шторм в 5 баллов. На следующий день, 17 августа, он снизит свою силу до 4 баллов, то есть до средней бури. Однако в последний день недели, 18 августа, она снова вырастет до 5-балльной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину ждет землетрясение в ближайшие годы. Его сила будет составлять 7-7,5 балла из 12 возможных.

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#Прогноз #Магнитные бури #График