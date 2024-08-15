В Украину идет жара: синоптик рассказала, когда будет самая высокая температура воздуха (фото)

Диденко рассказала, будут ли осадки в эти дни

В Украину после незначительного похолодания вернется жара. В ближайшие дни температурные показатели возрастут от +30 до +33 градусов и выше.

Жарко может быть уже на выходных, а именно с 17-18 августа. Об этом пишет синоптика Наталья Диденко в Facebook.

На пятницу, 16 августа, она прогнозирует солнечную, сухую и теплую погоду: "Немного дождей придется в пятницу на Карпаты и на Волынь. И все".

Максимальная температура воздуха 16 августа, по ее прогнозам, составит летние +26-29 градусов, на юге и западе Украины будет несколько теплее: "…уже начнет припекать, здесь до +28-33 градусов".

А вот по Киеву, то синоптик пишет, что в столице ожидается сухая погода с температурой воздуха +26-28 градусов: "В дальнейшем и в столице жара снова появится".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на следующей неделе. В некоторых регионах Украины ожидается 41-градусная жара.