Миллионы беглому мэру и его замам. Сколько платят городскому голове оккупированного Мариуполя (документ)

Зарплаты замов оказались существенно больше, чем у самого мэра

Городской голова оккупированного россиянами Мариуполя Вадим Бойченко, сбежавший из города в начале полномасштабного вторжения РФ, получает в среднем зарплату почти 43 тыс. гривен, или 515,4 тыс. гривен в год. У мэра также есть пять заместителей, которые ежемесячно в среднем получают по 81,4 тыс. гривен на одно должностное лицо. В год замы вместе получают 4 млн 884 тыс. гривен.

В общей сложности получает зарплату из бюджета Мариупольской городской тергромады 241 работник бюджетной сферы и коммунальных предприятий. Такие цифры содержатся в официальном ответе исполкома Мариупольского горсовета на запрос "Телеграфа".

Больше об этом читайте в публикации: "Блокноты точно необходимы? Как мэрия оккупированного Мариуполя получает и тратит средства".

У городского головы зарплата получилась меньше, чем у его заместителей

А секретарь Мариупольского горсовета Ксения Суханова решила покинуть свой пост, пока партии, имеющие представительство в горсовете, не найдут замену депутатам, перешедшим на сторону врага, и не будет возобновлена работа законодательного органа.

Формально она с 10 февраля 2023 года и по сей день находится в отпуске без сохранения заработной платы.

Чиновники констатируют, что бюджет наполняют дотации и субвенции

Напомним, "Телеграф" писал, какая зарплата у начальника Луганского ОВА Артема Лысогора. Как оказалось, глава оккупированной врагом области получает вдвое больше, чем некоторые министры.