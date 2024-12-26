Российского генерала хотел отправить путем Кириллова родственник прислуги

Мужчина выкопал из тайника бомбу на магнитах, замаскированную под портативное зарядное устройство и хотел подложить его в машину

Федеральная служба безопасности России якобы сорвала покушение на высокопоставленного чиновника Министерства обороны РФ, который участвует в войне против Украины. Автомобиль этого чиновника пытался взорвать зять его водителя.

Об этом пишет "Холод". Отмечается, что мужчина якобы собирался заложить бомбу в виде повербанка под служебный автомобиль, водителем которого работает отец его жены.

"По версии ФСБ, украинские спецслужбы завербовали (якобы, — Ред.) россиянина, который жил с женой в Украине с 2020 года, и отправили его в Москву с легендой о том, что его якобы депортировали из Украины. В подмосковном городе Протвино мужчина выкопал из тайника бомбу на магнитах, замаскированную под портативное зарядное устройство (поверрбанк). Мужчина собирался заложить бомбу в виде повербанка под служебный автомобиль, водителем которого работает отец его жены", — говорится в материале.

При этом, российские спецслужбы заявляют, что супруга задержанного якобы живет сейчас в Украине.

В материале сообщается, что всего спецслужба задержала четырех граждан РФ, которые "готовили убийства" чиновников. Двоих из них ФСБ задержала по подозрению в попытке взорвать военного с помощью бомбы, замаскированной под папку с документами. Еще один задержанный следил за чиновниками Минобороны и якобы отправлял кураторам из Украины фото и видео.

Стоит отметить, что похожим образом совсем недавно был ликвидирован генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. 17 декабря в Москве раздался мощный взрыв у подъезда, из которого они вышли. Оба погибли на месте. Источники "Телеграфа" в СБУ сообщили, что генерала ликвидировала Служба безопасности Украины. Взрывчатые вещества были заложены в авто Кириллова, а также в стоящий рядом с домом самокат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилось уникальное видео спецоперации СБУ по ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова.