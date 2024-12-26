Россиян испугала гигантская и злая змея и испортила им отдых в экзотической стране (видео)

Ее поймали и посадили в мешок

В Таиланде российских туристов напугала огромная змея. Она заползла в бассейн одного из отелей, где они отдыхали.

Как пишут росСМИ, двухметровая змея заползла на территорию одного из отелей, расположенных у пляжа "Карон" на Пхукете вечером 25 декабря. Как рассказали очевидцы инцидента, змея выползла из канализации и сразу заползла в бассейн.

Автор видео, россиянин, утверждает, что это была кобра. Однако, вероятнее всего, россиян напугал сетчатый питон (неядовитая змея из семейства питонов, обитающая в Азии).

Змею поймали сотрудники отеля. После этого, они посадили ее в мешок, соблюдая все меры предосторожности и устроив из этого настоящее шоу. Поймавший пресмыкающееся таец заявил туристам, что заберет свою добычу домой, а там уже решит, отпустить змею, или съесть.

Напомним, в конце октября огромную змею заметили в Киеве. На Троещине прохожие наткнулись на крупное пресмыкающееся, которое извивалось возле дерева. Специалисты пояснили, что из-за аномально теплой осени змеи в этом году активизировались и не спешили впадать в спячку.

Также "Телеграф" рассказывал, что прошлым летом в Днепре хозяева вывели на прогулку необычного питомца: по бульвару Славы ползала огромная змея. Дети очень заинтересовались питоном и охотно его гладили.