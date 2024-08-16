Відпочити не вдасться: якої потужності вируватиме магнітна буря на вихідних

Ще будуть червоні дні

Сильний спалах від сонячної плями, який викинув у космос викид корональної маси (СМЕ), може спричинити магнітну бурю класу G1 вже найближчими днями.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, сонячний спалах відбувся на плямі AR3784 і, як наслідок, СМЕ може торкнутись Землі. Астросиноптики прогнозують геомагнітний шторм класу G1 протягом або 17 або 18 серпня.

Модель Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) передбачає, що магнітна буря вируватиме на нашій планеті 18 серпня.

Своєю чергою, згідно зі моделлю Обсерваторії сонячної динаміки NASA, викид корональної маси має прилетіти 17 серпня.

Магнітні бурі на Землі 16-18 серпня

До кінця тижня, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, прогнозується магнітний шторм 5 та 4 балів.

Наразі, 16 серпня, на Землі тримається високий шторм 5 балів. Наступного дня, 17 серпня, він знизить свою силу до 4 балів, тобто до середньої бурі. Однак в останній день тижня, 18 серпня, вона знову виросте до 5-бальної.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Україну чекає землетрус у найближчі роки. Його сила складатиме 7-7,5 балів з 12 можливих.