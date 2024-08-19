Это сделало из животного человека: ученые выяснили, когда наши предки начали готовить еду

Эволюционный переход от сырой к вареной пище был трансформационным моментом

Некоторые исследователи считают, что приготовление пищи позволило нашим предкам получить дополнительные калории, необходимые для увеличения мозга. Однако есть разные версии того, когда именно была изобретена кулинария.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что люди готовили еду не менее 50 000 лет. А другие говорят, что это могло произойти еще 2 миллиона лет назад. Эти доказательства происходят из двух областей: археологии и биологии, пишет LiveScience.

Одним из археологических доказательств приготовления пищи есть вареные зерна крахмала. Они были найдены в зубном камне или затвердевшем налете. Профессор биологической антропологии Гарвардского университета на пенсии и автор книги "Воспламенение: как кулинария сделала нас людьми" Ричард Ренгем считает, что люди могут найти его в зубах, которым 50 000 лет.

Но более ранние доказательства менее четкие. Как правило, ученые ищут доказательства того, что люди управляли огнем. Но признаки контролируемого огня не обязательно являются доказательствами приготовления пищи — люди могли использовать этот огонь для обогрева или изготовления орудий.

"Доказательства огня есть во всех археологических записях. Но проблема состоит в том, чтобы различить, был ли это контролируемый огонь, или огонь, который был просто потушен — у вас есть движущийся по ландшафту лесной пожар и у вас есть гоминиды (приматы из семьи, которая включает как ископаемых (питекантропа, неандертальца и др.), так и современных людей. — Ред.), которые способны поднять тлеющую веточку и воспользоваться этим, чтобы, возможно, обработать инструменты", — говорит археолог-геохимик из Оксфордского университета Бетан Линскотт.

По его словам, одной из ключевых вещей, когда вы ищете доказательства борьбы с огнем, является фактическая структура сгорания, возможно, камни, расположенные по кругу, а затем немного пепла внутри, возможно, сожженные растения и вещи. Исследователи нашли эти артефакты во многих местах, предшествовавших Homo sapiens (Человек разумный. — Ред.), то есть ранние гоминиды также использовали огонь. Команда исследователей в пещере Кессе в Израиле нашла доказательства 300 000-летнего очага у останков животных, а в пещере в Саффолке, Англия, есть костер возрастом 400 000 лет, содержащий обожженную кость и кремень от изготовления инструментов.

Во время работы на месте под названием Гешер-Бенот-Яаков в Израиле исследователи обнаружили более убедительные доказательства приготовления пищи 780 000 лет назад. Там были не только круги камней, которые указывали на костер, но и рыбьи кости, демонстрировавшие доказательства нагрева.

Биологические доказательства того, когда началось приготовление пищи, состоят в том, как развивался человеческий организм. Ренгем отмечает, что мы как вид отличаемся от любого другого вида на Земле, потому что мы биологически адаптированы к употреблению вареной пищи.

По словам Врангама, наши предки могли адаптироваться к вареной пище еще до появления современных людей. Homo erectus (Человек прямоходящий. — Ред.) был первым гоминидом, пропорции тела которого были менее похожи на приматов, а больше похожи на человека, и некоторые из этих особенностей свидетельствуют о том, что они, возможно, были первыми, кто готовил еду.

Одним из основных отличий между людьми и нашими двоюродными братьями-приматами является размер нашего кишечника. Поскольку приготовление пищи требует от нас меньшее переваривание, наши кишки меньше, чем у них.

Чтобы разместить эти большие кишки, нечеловекоподобные приматы имеют широкий таз и расширенные ребра. Наши предки потеряли эти черты примерно 2 миллиона лет назад, говорит Ренгем.

"Другое дело, которое произошло тогда, — это самое большое падение размера жевательных зубов за всю историю эволюции человека. Опять же, это очень соответствует идее, что вдруг что-то изменилось в диете. В частности, пищу стало легче пережевывать, потому что она более мягкая. Поэтому главное здесь состоит в том, что приготовление пищи началось примерно 1,9 миллиона лет назад с происхождения вида, который больше всего похож на нас в эволюции человека — Homo erectus. И я думаю, что вы можете дать очень убедительную историю о том, что приготовление пищи и контроль над огнем ответственны за эволюцию Homo erectus", — подчеркнул Ренгем.

Напомним, новый для науки вид древнего морского крокодила описала международная группа исследователей. Его назвали Enalioetes schroederi в честь Генри Шредера из Берлинской геологической службы, первым его описавшего.