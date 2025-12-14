Некоторые вообще не увидят: будут ли действительными документы в "Резерв+" без фото

Одну категорию лиц может затронуть проблема в виде отсутствия фото

В приложении "Резерв+" на главном документе военнообязанного появилось фото. Однако часть украинцев вообще не увидят своего изображения в системе.

Что делать в таком случае и почему фото подтягиваются не сразу, объяснил руководитель Директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артем Романюков в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, в системе уже зарегистрировано около 6 миллионов пользователей, поэтому фотографии загружаются постепенно, чтобы избежать перегрузки сервера. Те, у кого фото еще не появилось, могут ускорить процесс, обновив приложение до последней версии и обновив свои данные в военно-учетном документе.

В "Резерв+" появились фото владельцев документов

В то же время, часть людей может остаться без фото в приложении. Это связано с тем, что подтягиваются только те фотографии, которые есть в электронном виде, а они доступны только владельцам биометрических загранпаспортов.

Если биометрического паспорта нет, это не мешает пользоваться военно-учетным документом: он остается действительным. При необходимости дополнительной идентификации во время проверки могут попросить другой документ с фотографией.

Таким образом, отсутствие фото в приложении не влияет на действие документов, а появляться они будут постепенно у всех пользователей.

