"Демонический ребенок": в Англии девушка боялась нерожденную дочь, похожую на "Обрубка" (фото)

Даже сонографист был удивлен, увидев изображение ребенка

В Англии девушка по имени Джейд Бойленд поделилась своей историей, как дала своей дочери прозвище "демонический ребенок". Все дело в том, что увидев изображение своего будущего малыша на первом скрининге, она была в ужасе, поскольку устрашающая фигура была очень похожа на зловещего персонажа из мультсериала "Зеленые Обрубки" (Salad Fingers).

Об этом пишет Mirror. Джейд рассказала, что ожидала увидеть классический снимок бокового профиля ребенка. Даже сонографист рассмеялся над странным изображением, а затем быстро объяснил, что все выглядит нормально.

"Она все время смотрела наружу, мы не могли заставить ее повернуться. Я пыталась заставить ее двигаться. Не помогало, она не двигалась. Сначала я испугалась, но потом мне стало смешно. Друзья и семья смеялись, когда увидели снимок. Я не думаю, что многие видели что-то подобное", — поделилась воспоминаниями Бойленд.

Фото: Kennedy News and Media

Персонаж мульсериала "Зеленые Обрубки"

Вскоре после этого родилась Лидия Элвуд. Джейд тщательно ее осматривала, но уже при рождении она совершенно не была похожа на того мультяшного и жуткого персонажа.

Фото: Kennedy News and Media

Девушка в шутку окрестила Лидию Элвуд "ребенком-демоном" и утверждает, что личность ее "дерзкой" дочери соответствует этому прозвищу. Сейчас девочке уже семь лет.

Фото: Kennedy News and Media

К слову, после того, как она поделилась страшным снимком в социальных сетях, пользователи стали уморительно комментировать жуткое сходство Лидии с персонажем мультфильма.

Фото: Kennedy News and Media

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Волыни из кишечника ребенка достали градусник. Как оказалось, мать хотела вылечить его, но все пошло не по плану.