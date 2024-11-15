Ученые открыли тайну массовых жертвоприношений детей в Мексике

Большинство скелетов были похоронены с зелеными каменными бусинками во рту

В Мексике массовые ритуальные жертвоприношения детей происходили в период смертельной засухи в регионе. В XV веке мексиканцы любым путем пытались задобрить бога дождя.

Об этом пишет Livescience. Отмечается, что остатки скелетов не менее 42 детей в возрасте от 2 до 7 лет были обнаружены в Темпло Майор. В одном из самых больших храмовых комплексов в Теночтитлане, нынешнем Мехико, в 1980 и 1981 годах.

При этом большинство скелетов было похоронено. Их клали в деревянные ящики с согнутыми конечностями, некоторые были украшены бусами и имели зеленые каменные бусины во рту.

В ходе новых исследований обнаружили, что жертвоприношения, вероятно, были попыткой положить конец большой засухе в регионе путем принесения жертв богу дождя Тлалоку. Отмечается, что исследование было представлено на прошлой неделе на девятой встрече Liberation through Knowledge: "Вода и жизнь" в Национальном колледже Мексики.

"Сначала штат Мексика пытался смягчить последствия засухи, открыв королевские зернохранилища для перераспределения пищи среди самых нуждающихся классов, одновременно совершая массовые жертвоприношения детей в Темпло-Майор, чтобы успокоить ярость тлалок (дождевых гномов, которые были помощниками бога Тлалок)", — рассказал Лопес Лухан, археолог и директор Национального института антропологии и истории (INAH) в Темпло Майор.

По его словам, некоторое время мексиканцы пытались не прибегать к жертвоприношениям, но ухудшение ситуации заставило их применять все методы, в том числе и такие ужасные.

Исследователи INAH изучили геологические данные вместе с записями в Мексиканском атласе засух, которые показали, что большая засуха произошла в центральной Мексике между 1452 и 1454 годами. Эта информация и помогла ученым прийти к общему мнению, что жертвоприношения совершали, чтобы задобрить бога дождей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Таджикистане обнаружили старинную человеческую стоянку. Она использовалась более ста тысяч лет.