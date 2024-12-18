"Реал" - "Пачука": онлайн-трансляция финала Межконтинентального кубка

Большая игра пройдет в Катаре

В среду, 18 декабря, в Катаре пройдет суперматч за звание клубного чемпиона мира. В финале Межконтинентального кубка встретятся испанский "Реал" и мексиканская "Пачука". К слову, Сливочные попали на турнир, победив итальянскую "Аталанту" в Суперкубке УЕФА.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Пачука". Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Пачука" (обновляется)

Поединок "Реал" — "Пачука" пройдет на стадионе "Лусаил Айконик" в Дохе (Катар). Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

В 2024 году в Межконтиненальном кубке участвовали 6 команд — чемпионы клубных турниров каждой из шести конфедераций. Испанский "Реал" начинает сразу с финала, а вот мексиканской "Пачуке" пришлось сыграть два матча — победы над "Ботафого" (Бразилия) и "Аль-Ахли" (Египет) в четвертьфинале и полуфинале соответственно.

Напомним, уже в следующем году Клубный чемпионат мира по футболу впервые пройдет в новом формате с 32 клубами. В декабре 2024 года состоялась жеребьевка КЧМ-2025.