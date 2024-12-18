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День святого Николая по старому стилю: красочные открытки и картинки, чтобы поздравить близких

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Поздравьте близких с Днем святого Николая Новость обновлена 18 декабря 2024, 19:49
Поздравьте близких с Днем святого Николая. Фото Телеграф

В четверг, 19 декабря, по старому стилю отмечается День святого Николая

День святого Николая — чудесный семейный праздник, который любят и дети, и взрослые. В этот день принято обмениваться милыми подарками и сладкими гостинцами. А дети ищут праздничные угощения рано-утром под подушкой.

Праздник святого Николая по новому стилю отмечается 6 декабря. Однако есть люди, которые привыкли праздновать этот день 19 декабря — по старому стилю. Как бы там ни было, поздравить близких можно и дважды. Ведь положительные эмоции и милые подарочки приятно получать в любой день.

Чтобы сделать праздник более теплым, а праздничную предновогоднюю атмосферу ярче, поделитесь своими эмоциями и милыми поздравлениями в День святого Николая. В этом вам несомненно помогут красочные открытки и картинки с поздравлениями, которые можно отправить близким, родственникам, коллегам или соседям в соцсетях и мессенджерах.

"Телеграф" подготовил подборку праздничных открыток, чтобы поздравить родных и друзей с добрым предновогодним праздником Днем святого Николая.

День святого Николая, открытки, картинки
День святого Николая 19 декабря, открытки, картинки
День святого Николая 19 декабря, открытки, картинки
День святого Николая 19 декабря, праздник, открытки, картинки
День святого Николая 19 декабря, праздник, открытки, картинки
День святого Николая 19 декабря, праздник, открытки, картинки
День святого Николая 19 декабря, праздник, открытки, картинки
День святого Николая 19 декабря, праздник, открытки, картинки, поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается День святого Николая по старому календарю. И что нельзя делать в этот день.

Теги:
#День Святого Николая #Открытки #Церковный праздник