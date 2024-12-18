День святого Николая по старому стилю: красочные открытки и картинки, чтобы поздравить близких

В четверг, 19 декабря, по старому стилю отмечается День святого Николая

День святого Николая — чудесный семейный праздник, который любят и дети, и взрослые. В этот день принято обмениваться милыми подарками и сладкими гостинцами. А дети ищут праздничные угощения рано-утром под подушкой.

Праздник святого Николая по новому стилю отмечается 6 декабря. Однако есть люди, которые привыкли праздновать этот день 19 декабря — по старому стилю. Как бы там ни было, поздравить близких можно и дважды. Ведь положительные эмоции и милые подарочки приятно получать в любой день.

Чтобы сделать праздник более теплым, а праздничную предновогоднюю атмосферу ярче, поделитесь своими эмоциями и милыми поздравлениями в День святого Николая. В этом вам несомненно помогут красочные открытки и картинки с поздравлениями, которые можно отправить близким, родственникам, коллегам или соседям в соцсетях и мессенджерах.

"Телеграф" подготовил подборку праздничных открыток, чтобы поздравить родных и друзей с добрым предновогодним праздником Днем святого Николая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается День святого Николая по старому календарю. И что нельзя делать в этот день.