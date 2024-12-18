Украинские военные атаковали там, где у россиян было мало солдат

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у него не было другого выбора, кроме как провести наступательную операцию на Курском направлении. Войскам пришлось действовать быстро, чтобы россияне не смогли начать атаки на Харьков и Сумы.

Наши бойцы застали врага врасплох и ударили там, где он этого не ожидал. Об этом Сырский рассказал в интервью изданию Le Monde.

"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", — сказал он.

Украинские военные атаковали там, где россияне содержали мало солдат для охраны границы. Хотя с нашей стороны было мало войск, они справились с задачей.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что после этой операции россияне ослабили атаки почти на всех участках фронта. По его словам, сейчас они активно наступают только у Покровска и Курахово.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне пошли в наступление. Сырский назвал особо сложные направления фронта.