Смартфон не нужен. Как получить тысячу Зеленского, если у вас кнопочный телефон

Для получения выплат необязательно иметь смартфон

Граждане Украины могут получить выплаты от государства в размере 1000 гривен в любое время. Это могут также сделать люди, которые пользуются не смартфонами, а обычными кнопочными телефонами — в основном, речь идет о пенсионерах.

Об этом сообщает сайт "На Пенсии". Оформить выплаты можно в любом банке Украины, который имеет лицензию Национального банка Украины. Для этого вам, кроме мобильного телефона, понадобятся паспорт и идентификационный код.

Сотрудники банка помогут оформить все документы, а также помогут в изготовлении специальной банковской карточки, куда придет выплата.

Деньги на этой карточке можно использовать для оплаты товаров, лекарств и коммунальных услуг. Снять деньги с карточки нельзя. Когда карта будет готова, сотрудник банка позвонит клиенту по телефону и пригласит его в банк.

Пенсионерам и получателям социальных выплат, которые обслуживаются через "Укрпочту", деньги будут начислены автоматически. Об этом их сообщат работники почты или почтальон во время декабрьских выплат.

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