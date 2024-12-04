Археологи обнаружили 2000-летний бюст Клеопатры, его считают наиболее достоверным изображением царицы (фото)

Он может приблизить к разгадке тайны места захоронения царицы

В ноябре исследователь National Geographic и археолог Кэтлин Мартинес обнаружили на раскопках в Египте 2000-летний бюст. По предварительным данным, это изображение царицы Египта Клеопатры VII.

Как рассказывает BusinessWire, бюст из белого мрамора небольшой, он может поместиться на ладони. Это голова женщины с королевской диадемой, которую носили царицы Птолемеев. Фигурка отлично сохранилась, на ней есть пятнышки голубой краски.

Отмечается, что редкий артефакт может стать толчком для важных открытий о царице Египта Клеопатре VII — одного из самых загадочных правителей истории. Также бюст может дать важную подсказку для решения одной из самых больших загадок истории — поиска места захоронения Клеопатры.

Уничтоженные римлянами, или затонувшие в Средиземном море, многие реликвии эпохи правления Клеопатры были потеряны для истории, оставив ее жизнь, внешность и смерть окутанными тайной.

Археолог Кэтлин Мартинес и ее команда неделями проводили раскопки двух скрытых комнат на развалинах храма Тапосирис Магна в прибрежном городке Борг Эль Араб (Египет). Там они нашли бюст Клеопатры. По мнению Мартинес, фигурка дает представление о настоящем облике Клеопатры. Она также имеет поразительное сходство с другой скульптурой, хранящейся в Старом музее в Берлине, которую эксперты считают изображением Клеопатры.

Скульптура Клеопатры из Старого музея в Берлине

По словам Мартинес, теперь ученые имеют две похожие скульптуры Клеопатры. Именно эти изображения дают наиболее реальные представления о ее внешности. Археолог более 20 лет производила раскопки на месте храма Тапосириса Магна. Она склоняется к мнению, что именно там могло быть место последнего упокоения Клеопатры.

Вместе с бюстом археологи нашли фундаментные отложения (коллекции предметов, обозначающих гробницы, храмы и дворцы) с надписью на греческом языке и иероглифами, которые доказывают, что храм был посвящен богине Исиде. Эта связь имеет огромное значение, поскольку многие считали Клеопатру живым воплощением Исиды. О находках было сообщено Высшему совету древностей Египта.

Команда также нашла керамику, бутылки, в которых когда-то содержалось вино и духи, ароматы, предметы для макияжа и более 337 монет с изображением Клеопатры. После очищения и каталогизации предметов исследователи определили, что артефакты действительно датируются временами правления Клеопатры, 51–30 годы до нашей эры.

Для справки: Клеопатра VII Филопатор – Фараон Птолемеевского царства Египта с 51 по 30 год до н.э., его последняя правительница. Она оставила след в истории своим управлением и невероятной красотой. Она является одним из самых популярных античных персонажей. Клеопатру изображали в памятниках, бюстах, картинах, литературных произведениях, ей посвящено множество фильмов. После смерти Клеопатры Египет стал провинцией Римской империи.

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