Выбрано 11 лучших фото полярного сияния за 2024 год – от них просто не оторвать глаз

В этом году солнце достигло пика активности

На ежегодном конкурсе "Фотограф полярного сияния года" (Northern Lights Photographer of the Year), который проводит организация Capture the Atlas, определили лучшие снимки. В список вошли 11 фото.

Как пишет издание Popular Science, в 2024 году Солнце достигло пика своей 11-летней активности. Из-за геомагнитных бурь небо во многих уголках Земли поражало мощными полярными сияниями.

"Carpe Diem". Национальный парк Кратер-Лейк, США

Фотограф Адриан Корми поехал в национальный парк Крейтер-Лейк в Орегоне. Он установил свою камеру на южную оконечность озера и сделал яркий снимок небесного светового шоу.

"Полярное сияние в Инфиерно". Астурия, Испания

Эден Сачес из Испании сфотографировал полярное сияние в Астурии. Это ему удалось сделать только во вторую ночь, когда произошла солнечная буря.

"В лучах солнечного ветра". Остров Рыбачий, Россия

Остров Рыбачий, где сделал это фото Сергей Королев, расположен на северной окраине Кольского полуострова. Это уникальная природная территория, где расположено много увлекательных мест с многочисленными каменными пляжами и скалами необычной формы и структуры.

"Африканская саванна под огнями южной Авроры". Шпицкоппе, Намибия.

Фотограф Егор Горячев сфотографировал Млечный Путь, который появляется в середине полярного сияния, напоминающего огонь в скалистой местности. Свечение сохранялось всю ночь, когда Млечный Путь двигался на запад, образуя утреннюю арку. Южное небо светилось красным и оранжевым, а Млечный Путь поднимался сквозь яркие оттенки.

"Небесный огонь". Аораки, Национальный парк Кука, Новая Зеландия

Том Рэй сфотографировал, как Млечный Путь изгибается над впечатляющим ландшафтом Национального парка Аораки Маунт Кук во время редкой геомагнитной бури в мае 2024 года. На фото изображена редкая дуга SAR (Stable Auroral Red), атмосферное явление, дополняющее зрелище, а также свечение миллиардов звезд в Млечном Пути.

"Космический взрыв". Истрия, Хорватия

Урош Финк сфотографировал панораму, в центре которой находится маяк Кап-Марлера, построенный в 1880 году на юго-восточной оконечности полуострова Истрия. За горами сходит розовое полярное сияние.

"Aurora Australis". Патагонские фьорды, Чили

Марк Адамус снял полярное сияние в Патагонии в ночь на 10 мая 2024 года во время магнитной бури.

"Магия Севера". Исландия

Джош Бимз много лет мечтал сделать этот снимок и в этом году все получилось идеально. Ему удалось сфотографировать вертикальную панораму именно тогда, когда вулканический дым и пепел сместились в сторону.

"Огни дьявола". Вайоминг, США

Этот снимок сделал Форест Баркдолл-Вейлу у Башни Дьявола в штате Вайоминг.

"Озеро Тулондо. Полярное сияние". Озеро Тулондо, Австралия

На снимке Бейли Фарли можно увидеть панораму алого света полярного сияния над озером с мертвыми деревьями. Фотографию сделали ранним утром на озере Тулондо (Австралия).

"Небо и лед". Национальный парк Аспиринг, Новая Зеландия.

Фотограф Генри Фрейкс воспользовался возможностью забраться на ледовые скалы под светом полярного сияния. По его словам, в это время небо словно сдвинулось и исчезло в блестящих красных лучах, протянувшихся с юга на север.

