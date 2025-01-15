Магнитная буря уже не так сильна, однако она еще не завершилась. Что будет в ближайшие дни

На Земле 15 января еще продержится геомагнитный шторм, однако его сила не превысит 4 баллов

Средняя магнитная буря, которая держится со вторника, продолжит бушевать и в среду, 15 января. Астросиноптики прогнозируют, что ее сила не превысит 4 баллов.

Как сообщили ученые из Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 15 января, Земля ощущает на себе среднюю магнитную бурю, сила которой достигает 4 баллов. На следующий день, 16 января, она спадет до "зеленого" уровня, то есть солнечная активность будет минимальной.

Затем, с 17 по 19 января ученые не прогнозируют каких-либо геомагнитных бурь выше 4 баллов включительно.

Следует напомнить, что магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может длиться час или целый день. Во время нее метеозависимые люди могут ощущать ухудшение самочувствия, а если магнитная буря будет сильной, то электронная техника может работать со сбоями.

Ранее Телеграф писал о том, какой ожидается погода в пяти крупнейших городах Украины в течение 15 января. Синоптики прогнозируют местами осадки.