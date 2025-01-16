Женщины правили кельтами Британии: ученые нашли новое подтверждение (фото)

В нынешних обществах подобное является редкостью

Похоже, что женщины играли куда более вескую роль в жизни древних кельтов, чем считалось ранее. По крайней мере, новые раскопки позволят пролить свет на жизнь племени дуротригов, живших на территории современной Великобритании где-то от 100 года до нашей эры и до 100 года нашей эры.

Новое исследование было обнародовано в журнале Nature 15 января. Оно посвящено описанию традиций населения Дорсета (юг Англии) в железном веке.

Исследователи проанализировали 57 останков из захоронений дуротригов, чтобы попытаться отследить родственные связи и миграционные волны людей на Британские острова. Это племя имело традицию хоронить своих людей в позе эмбриона, что выделяется на фоне других.

Самым примечательным оказалось то, что представители этого племени похоже имели матрилинейные (то есть по женской линии) традиции брака. Другими словами, митохондриальная ДНК, которая передается исключительно по женской линии, показывала очень низкое разнообразие. То есть все женщины в определенном регионе были потомками одной далекой предшественницы. А вот мужчины оказались мигрантами, которые приносили свою ДНК из других поселений.

"Это было кладбище большой родственной группы. Мы реконструировали генеалогическое древо со множеством различных ветвей и обнаружили, что большинство членов прослеживали свою материнскую линию до одной женщины, которая жила столетия назад. Напротив, связи по отцовской линии практически отсутствовали", — рассказала автор исследования доцент кафедры генетики Тринити Лара Кэссиди.

Она подчеркнула, что это "первый случай, когда подобная система была задокументирована в доисторической Европе" и он совпадает с тем, как описывали римляне кельтское население Британии.

Археолог ведет раскопки в захоронении дуротригов

После этого ученые проверили останки из поселений кельтов того времени в других местах в Британии и обнаружили схожую тенденцию к проживанию большого количества потомков одной женщины в одном регионе.

Помимо археологических находок ученые руководствуются греческими и римскими записями о тех временах. Однако они не всегда обладают высокой точностью, а потому к информации в них относятся с долей скепсиса. Однако в этом случае похоже, что записи удивленных римлян о местных королевах, руководящих армиями, могут оказаться вполне правдивыми.

"Предполагалось, что римляне преувеличивали свободы британских женщин, чтобы нарисовать картину дикого общества", — говорят ученые.

Новое исследование показывает, что эти общества были куда более организованными, поскольку четко понимали свою родословную и заключали браки с далекими ветками своего рода, избегая близких родственных связей. Гипотезу о влиятельных женщинах кельтов также подтверждает и то, что во многих женских могилах был найден богатый инвентарь.

Захоронение женищины дуротрига. С ней было найдено зеркало (справа) и много дргуих драгоценностей

Исследование также пролило свет и на другие неизвестные ранее моменты. Например, было установлено, что на южном побережье Британии замечено большее генетическое разнообразие мужчин. Это может быть связано с более частыми миграционными волнами из континентальной Европы.

А вот в северных регионах наблюдалась большая генетическая изоляция, что может говорить о том, что предки этих людей жили там еще с бронзового века.

Генетические различия среди населения Британии, Франции и Нидерландов. Как видно, свой след в геноме оставили даже выходцы из Болгарии

Как сообщалось ранее, на территории Венгрии обнаружено захоронение, в котором нашли останки женщины с оружием. Археологи предполагают, что она могла заниматься военным делом.