Сила магнитной бури уменьшилась, но пятно-монстр все еще активно. Что будет в ближайшие дни

Землянам во вторник следует ожидать средний шторм

"Красная" магнитная буря, которая держалась в понедельник, 21 января, уже во вторник снизила свою активность до "оранжевого" уровня. Однако астросиноптики предупреждают о большом солнечном пятне, повернувшемся к Земле.

Пятно 3961 на Солнце является одним из самых больших солнечных пятен 25-го солнечного цикла. Оно росло в течение нескольких дней и имеет магнитное поле "бета-гамма-дельта", содержащее энергию для X-класса, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Эксперты предупреждают, что солнечное пятно может стать причиной сильного геомагнитного взрыва, который, вероятно, направится на Землю.

Магнитные бури на Земле в течение 20-26 января

Как говорится в прогнозе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 21 января, на Земле держится средняя магнитная буря в 4 балла. На следующий день, 22 января, уже не ожидается геомагнитного колебания "красного" уровня.

"Зеленый" уровень колебаний прогнозируется до конца недели.

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