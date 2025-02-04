Солнце потрескивает сильными вспышками. Ждать ли магнитных бурь на Земле

В эти дни не удастся отдохнуть

Астросиноптики, предупреждавшие о выбросе корональной массы (СМЕ) в результате взрыва солнечного пятна, говорят, светило готовит новые сильные вспышки. А на Земле в это время царит средняя магнитная буря в 4 балла.

Быстро растущее солнечное пятно 3981 повернулась к Земле и потрескивает сильными вспышками. Взрыв класса M8.8 в понедельник, 3 февраля, мог быть на уровне категории X, то есть самым большим из максимальных, как сообщили в ресурсе исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время, ученые из NOAA оценивают, что 4 февраля есть 85% вероятности вспышек класса М и 20% вероятности полноценных вспышек категории Х. Они могут быть геоэффективными и вызвать магнитные бури на Земле.

Кроме этого, согласно данным Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 4 февраля на нашей планете держится средняя магнитная буря в 4 балла. Она прогнозируется и в течение 5 февраля.

Однако в течение 6-9 февраля не ожидается каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в феврале в Украине.