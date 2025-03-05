Грызуны-спасатели: неожиданное поведение мышей зафиксировали на видео

Поведение не только демонстрирует высокий уровень социального взаимодействия у грызунов, но и поражает своим сходством с процедурами оказания первой помощи людям

Ученые сделали интересное открытие, ставящее под сомнение устоявшиеся представления о поведении грызунов. Оказывается, мыши способны к сложным формам социального взаимодействия, в частности к попыткам реанимации своих родственников без сознания, что напоминает действия людей при оказании первой помощи.

Серия экспериментов, проведенных учеными, показала, что мыши не только не убегают от потерявших сознание, но и активно пытаются их оживить. Исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Science, подробно описывает процесс реанимации, применяемый грызунами.

В ходе эксперимента одна из мышей была временно лишена сознания с помощью анестезии, а другая наблюдала за этим. Используя методы машинного обучения для анализа поведения, исследователи обнаружили, что мыши активно пытались привести в сознание своего обморочного партнера.

Сначала они обнюхивали и осматривали его, но впоследствии их действия становились более решительными. Мыши пытались открыть рот грызуна без сознания, кусая его за язык и вытаскивая его, чтобы освободить дыхательные пути. В более половине случаев они успешно вытягивали язык, а если во рту мыши находился посторонний предмет, например, пластиковый шарик, то в 80% случаев они сначала извлекали его, а затем продолжали реанимационные действия. Это открытие имеет немаловажное значение для понимания эволюции социального поведения и эмпатии у животных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чай может забирать из воды тяжелые металлы. Однако не стоит заваривать его часами – это вернет их в воду.