Глобальное потепление без тормозов: в полярных регионах катастрофически тает лед

Земля бьет новые антирекорды

Мир продолжает стремительно нагреваться, и это все больше влияет на самые холодные уголки планеты. В феврале 2025 года площадь морского льда, покрывающего полярные регионы Земли, достигла исторического минимума.

Об этом сообщают исследователи Европейской службы по изменению климата Copernicus. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2023 году. По словам ученых, причиной этого является значительное повышение температуры в регионе.

Эти данные подтверждает и Национальный центр данных о снеге и леде (NSIDC, США). В некоторых частях Арктики температура превышала среднюю норму на 20 градусов, что в сочетании с аномально теплыми океанскими водами ускорило таяние льда. По наблюдениям NSIDC, арктический морской лед снизился на 220 тысяч кв. км (85 тысяч кв. миль в оригинальном исследовании) по сравнению с предыдущими рекордами, что свидетельствует о непрерывной тенденции сокращения ледникового покрова.

Антарктида, которая до недавнего времени не демонстрировала стабильного уменьшения морского льда, теперь также беспокоит ученых. С 2017 года исследователи наблюдают резкое уменьшение площади льда в регионе, особенно в летний период.

Последствия этой тенденции могут быть катастрофическими. Утрата морского льда грозит как местным общинам, которые сталкиваются с эрозией берегов и изменениями в пищевой цепи, так и всему миру из-за эффекта "тепловой обратной связи". Меньше льда означает большее поглощение солнечной радиации океанами, что еще больше ускоряет потепление.

Ученые уже назвали февраль — третьим самым теплым на планете. Полоса рекордных или околорекордных температур, которая началась более года назад, длится уже 20 месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при сохранении такого темпа таяния ледников весь морской лед может растаять уже к середине этого века. Последствия непредсказуемы. Таяние ледников уже породило новый вид археологии. Ученые находят в тающих ледниках артефакты прошлых эпох.