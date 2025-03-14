Европейцы были темнокожими совсем недавно: ученые назвали точное время (фото)

Исследование ДНК изменило представление о внешности древних европейцев. Светлая кожа стала доминировать гораздо позже, чем считалось

Природный механизм защиты организма благодаря темной коже просуществовал гораздо дольше, чем считали учёные. Итальянские исследователи проанализировали 348 геномов людей, живших в Европе от 45 000 до 1700 лет назад, и выяснили, что светлая кожа стала нормой не так давно.

Они даже назвали приблизительное время – 3000 лет назад, в эпоху железного века. Предыдущие гипотезы опирались на идею, что после миграции из Африки люди быстро посветлели. Однако это не так – еще 13 тысяч лет назад европейцы были доминантно темнокожими. Светлую кожу имели только 8% людей.

Реконструкция человека, жившего на территории Англии 10 тысяч лет назад

При этом голубые глаза могли появиться у людей благодаря отдельному механизму и не были связаны с цветом кожи. Первыми регионами распространения светлой кожи, светлых волос и голубых глаз стали Англия, Венгрия, Эстония и Чехия. То есть в разных частях Европы, бледнокожие становилось доминирующим в разное время. Это повлияло на переход к сельскому хозяйству и изменение рациона — способность синтезировать витамин D через кожу стала важнее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на территории современной Украины этот процесс стартовал позже, несмотря на соседство с регионами-передовиками. Еще во времена Киевской Руси были люди с более темным цветом кожи.