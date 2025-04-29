Прощайте, помидоры и арбузы? Вторая волна заморозков добивает украинские сады и огороды (видео)

Заморозки могут продолжаться до середины мая

В этом году весна доставляет украинским садоводам немало хлопот. Сначала сильные заморозки уничтожили почти всю завязь ранних косточковых, а теперь наступила вторая волна холода.

В сети множество видео с последствиями ночных температурных "качелей". Авторы роликов жалуются, что их сады и огороды сильно пострадали от морозов и демонстрируют поврежденные растения.

Особенно холодно было в ночь с 27 на 28 апреля. Температура во многих областях опускалась ниже нуля. Садоводы рассказывают, что в низовьях было хуже всего — там термометры показывали до минус 5-6 градусов. В то же время на возвышениях и холмах было на 3-4 градуса теплее.

Садовники отмечают, что во время первой волны заморозков пострадали в основном ранние косточковые абрикосы, черешни, персики. Теперь под удар попали все растения, которые уже были высажены в открытый грунт — в основном это ранние сорта картофеля, помидоров и других овощей.

Примерзла даже рассада разных овощей и цветов, которая была в теплицах. Не помогло и агроволокно, которым люди накрывали свои растения.

Чтобы спасти урожай, люди жгли костры ночью, чтобы таким "окуриванием" немного повысить температуру воздуха. Однако этот способ малоэффективен — спасти растения таким образом не удалось.

Специалисты предупреждают, что заморозки могут продолжаться еще несколько недель — вплоть до середины мая. Это плохая новость для садоводов, ведь именно сейчас цветут яблони и груши.

Несмотря на все проблемы, некоторые фермеры остаются оптимистичными. Они отмечают, что даже если часть растений погибнет, это не означает полную потерю урожая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать с картофелем после заморозков, чтобы не потерять весь урожай. Картошку можно еще спасти после мороза.