Чтобы не прятаться в Мавзолее? Зачем Путину "перемирие" на 9 мая

"Перемирие" объявлено не только для создания иллюзии "готовности" к переговорам

Предложенное главой России Владимиром Путиным "перемирие" на 8-11 мая его способ защититься от украинской армии. Российский правитель хочет отпраздновать день победы на Красной площади и не беспокоиться, что ему на голову упадет дрон.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова главы комитета по внешним отношениям украинского парламента Александра Мережко. Он отметил, что уже не раз украинские БПЛА долетали в Москву, а это может в перспективе помешать параду 9 мая.

"Путин хочет создать для своего населения иллюзию, что даже сейчас Россия является "великим государством-победительницей". Россия перестала быть великим государством, а Украина это сделала. Потому что "большое государство" не может позволить, чтобы часть его территории была оккупирована меньшим государством", — сказал Мережко, вспоминая операцию в Курской области России.

К тому же Путин уже объявлял "перемирие" на Пасху, но тогда, по мнению главы комитета, оно было ориентировано на США. Этот жест "доброй воли" должен был показать президенту Штатов, что Россия "готова" заключать мир. Однако даже сам Трамп отметил, что начинает сомневаться в "миротворчестве" Путина.

"Путин хочет — по крайней мере, во время празднований — защититься от причинения вреда украинской армией", — говорит Мережко.

Он подчеркнул, что это "перемирие" объявлено для создания иллюзии и имитации "готовности" к мирным переговорам. Даже уже сейчас в Кремле намекают, что Украина якобы "официально не отвечает" на предложенный "режим тишины".

Киев понимает, что любая пауза для Кремля это возможность нарастить свою силу и атаковать еще больше. Однако Москва настаивает на "перемирии", особенно учитывая, что только месяц назад над российской столицей "сбили" по меньшей мере 91 дрон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на предложение Путина по поводу "перемирия".