В начале мая заморозки вернутся? (прогноз и карта)

Холод может прийти с территории Беларуси

Наблюдавшиеся несколько ночей подряд заморозки покидают Украину, уступая место весеннему теплу. Однако в одной из областей в первую неделю мая снова возможны ночные "минусы".

Прогноз от Ventusky

Веб-приложение Ventusky прогнозирует, что в ночь на 6 мая в некоторых районах Волынской области, в частности в Ковеле, температура воздуха опустится до -1 градуса. Холод придет с территории Беларуси. Следует отметить, что прогнозы Ventusky часто бывают ложными.

Прогноз погоды в Ковеле от других синоптических сайтов

При этом другие синоптические сайты не прогнозируют заморозков в Ровенской области в ночь на 6 мая. Так, по прогнозу meteofor, ночью 6 мая в Ковеле будет 2 градуса с отметкой плюс. Sinoptik.ua обещает даже более теплую температуру воздуха – 4 градуса выше нуля.

Как сообщал "Телеграф", с 29 апреля, в Украине ожидается постепенное повышение температуры. После периода заморозков в ночные часы в большинстве регионов страны установится более теплая и сухая погода. В среду и четверг ночная температура повысится до +5…+12 градусов Цельсия. Днем столбики термометров будут показывать +16…+23 градуса.