От КВН до Банковой: что известно о дружбе Елены Кравец и Елены Зеленской

Елена Кравец стала крестной мамой Елены Зеленской

Сейчас они успешные и самодостаточные женщины, а когда-то они были простыми девушками из Кривого Года. Елена Кравец и Елена Зеленская пронесли свою дружбу сквозь годы — от сцены КВН, бешеной популярности "Квартала" до вершин — когда одна из них стала первой леди Украины, а другая — актрисой и звездой телевидения.

По случайному стечению обстоятельств Елена Кравец стала крестной мамы Елены Зеленской. "Телеграф" решил вспомнить, какими они были в молодости.

История дружбы Елены Кравец и Елены Зеленской

Познакомились будущие звезда и первая леди еще во времена КВН, в студенческие годы в Кривом Роге. Они обе были талантливыми и артистическими.

Елена Зеленская, которая тогда была Еленой Кияшко, стала сценаристкой. А Елена Кравец — актрисой. Вместе они создавали смешные номера и покоряли зрительские сердца.

Когда КВН перерос в профессиональный проект, они продолжили свою деятельность. Кравец стала одной из главных актрис "Студии Квартал 95" и единственной женщиной в мужском коллективе. Зеленская стала одним из ведущих авторов. Тогда их дружба уже развивалась на новом уровне — на фоне гастролей, съемок на ТВ и безумной популярности.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины, Елена Зеленская стала первой леди нашего государства. Однако это не помешало ее дружбе с Еленой Кравец. Однако с началом Великой войны, подруги не виделись в течение трех лет.

"После трех лет как мы не виделись, случилась такая возможность. Моя Маша, дочь, она была ведущей подкаста снятого в рамках программы "Ты как?" и героинями этого подкаста была 7-летняя Полина и Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись, как дети, как все и поехали", — рассказывала Елена Кравец в программе "Тур звездами".

Дочь Елены Кравец, Елена Зеленская и девочка Полина.

К слову, Елены дружат уже более 30 лет. За это время их объединили не только дружеские, но и родственные связи — муж Кравец стал крестным отцом дочери Зеленских Александры. А по интересному стечению обстоятельств, Елена Кравец окрестила Елену Зеленскую.

" Мы крестили дочь Владимира и Елены. И тут выяснилось, батюшка нас спрашивает: "Все крестные?". Елена говорит: "Нет". Он говорит: "Как, нет? Давайте и вас окрестим". "Ну давайте. А кто будет крестной, Ленчик, будешь моей крестной?". Я говорю: "Давай". То есть, так было, на месте", — рассказывала Елена Кравец.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о муже Елене Кравец. Он всегда был в тени жены и по ту сторону сцены "Квартала".