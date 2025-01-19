Они изменили мир. Первые кочевники степей Украины — факты и мифы о Ямной культуре

Наследие Ямной культуры изменило облик Европы, но до сих пор о ней слышали далеко не все

В вопросах истории чем дальше в прошлое мы возвращаемся, тем больше совершенно диких и странных теорий возникает. Например, иногда можно услышать, что современные украинцы ведут свою историю чуть ли не от трипольцев, или что украинцы произошли от первых ариев, что якобы сказано в той самой "Велесовой книге".

Чтобы отбросить спекуляции, было бы неплохо отмотать время вспять и посмотреть, что происходило в те далекие времена. Машину времени мы пока не изобрели, но вот археологи могут приоткрыть завесу тайны и рассказать, что мы знаем о прошлом нашей земли. Тем более, что рассказать там есть что.

Кто все эти люди?

Ямная культура (3300-2600 годы до н.э) в свои лучшие годы была распространена почти по всей территории Украины, на востоке они встречались в России и Казахстане, а на западе — в Молодове, Румынии, Болгарии, Словакии, Польше и Венгрии.

Потомков этой культуры и вовсе разнесло от Германии до Монголии и от Швеции до Индии.

Потомки Ямной культуры разбрелись по всему континенту

Название она получила из-за традиции хоронить своих умерших в ямах, накрытых курганами. Поскольку письменности у них не было, мы не можем сказать как именно они сами себя именовали.

При жизни их представители были относительно высокого роста (в среднем 175,5 сантиметра) с массивным телосложением и удлиненным черепом.

Могилы были относительно простыми

Существует много теорий того, откуда появилась Ямная культура, но генетические исследования показывают, что они являются следствием смешения восточноевропейских охотников-собирателей (EHG) и кавказских охотников-собирателей (CHG) из раннего бронзового века. Их предками принято считать либо Хвалынскую культуру (4900-3500 лет до н.э), найденную в российской Саратовской области, либо же Среднестоговскую культуру (4500-3500 лет до н.э.), представители которой жили на территории украинской степи. Не исключено и то, что "ямники" являются их слиянием.

Первые "арийцы"?

Ранние исследования предполагали, что представители Ямной культуры в некоторой мере были белокожими и светловолосыми. Однако анализ ученых Гарвардского института в 2022 году показал, что ни один из найденных образцов не имел ни светлой кожи или волос, ни голубых глаз, так что, похоже, эти черты развились куда позже. То есть, среднестатистический "ямник" имел карие глаза, каштановые волосы и "промежуточный" цвет кожи.

Исследования предполагают, что люди Ямной культуры говорили на праиндоевропейском языке. Впрочем, сами индо-арийцы скорее всего развились из более поздних культур, образовавшихся на "осколках" ямной.

Так что нет, арийцами они не были ни в прямом, ни в переносном значениях. Хоть и были по сути их предтечами.

Одна из реконструкций лица мужчины Ямной культуры

Первые кочевники Европы?

Вот уж что можно сказать наверняка, так это то, что "ямники" вели очень мобильный образ жизни. О чем свидетельствуют многочисленные находки как крупных повозок, так и подобия колесниц.

Телеги были найдены даже в некоторых захоронениях. И если предположить, что в ранних религиозных практиках человека хоронили с тем, что могло бы понадобиться ему в загробном мире, то можно сделать вывод, что в Ямной культуре повозки имели исключительное значение.

Хотя первые свидетельства кочевого образа жизни были найдены в Леванте (Ближний Восток), однако считается, что в Европе именно "ямники" стали первопроходцами в этом деле. По крайней мере, сейчас нет четких доказательств, чтобы утверждать обратное.

Вполне вероятно, что они всю свою жизнь проводили, бороздя бескрайние просторы Степи, следуя за своими стадами. Однако в некоторых местах древние люди возводили поселения и вели земледелие возле рек.

Первые всадники?

Продолжая тему повозок, можно отметить, что по Степи их все же тянули быки. Любопытно, что на территории современной Украины практика использования этих животных для далеких путешествий сохранялась даже спустя несколько тысячелетий (помните о чумаках?).

Но! В 2023 году в журнале Science вышло исследование, в котором утверждалось, что некоторые скелеты представителей Ямной культуры в Румынии, Болгарии и Венгрии имеют характерные изменения в костях, свойственные всадникам. Датировали останки где-то 3021–2501 годами до нашей эры, что делает их самыми первыми наездниками на лошадях в истории человечества.

Впрочем, в декабре 2024 года вышло новое исследование, в котором это предположение хоть и не опровергается, но подчеркивается, что пока не стоит торопиться делать выводы.

Более консервативные современные теории приручения лошадей говорят, что произошло это где-то в 2200–2100 до нашей эры между Волгой и Доном. К тому времени Ямная культура уже успела "расколоться" на множество других.

К слову, есть свидетельства попыток одомашнить лошадей тысячелетием раньше на севере Казахстана культурой Ботай, однако четких доказательств того, что им это удалось, сейчас нет. Возможно они просто были очень специализированными охотниками на этих копытных животных.

Погибель трипольцев?

Согласно одной из теорий, предложенных археологом Марией Гимбутас, именно распространение людей Ямной культуры привело к гибели трипольских общин.

Ямная культура обладала хорошо развитой металлургией и имела военную организацию, в то время как у трипольцев археологи практически не находят артефактов, свидетельствующих об их воинственности.

Артефакты Ямной культуры, включая наконечники копий и изделия из золота и серебра

Примечательным является то, что поздние трипольские поселения строились таким образом, чтобы стены домов на окраине смыкались друг с другом, образовывая некое подобие фортификации. То есть, хоть жители и предпочитали жить в мире, но закрыть глаза на воинственных восточных соседей было невозможно.

Стало ли нашествие людей Ямной культуры причиной гибели трипольцев, пока неизвестно. Однако в некоторых исследованиях говорится, что постоянные налеты делали очень опасным занятие сельским хозяйством далее, чем на 3 километра от поселения.

Поскольку города трипольцев могли насчитывать десятки тысяч человек, они сильно зависели от своих посевов. И без дополнительных объяснений становится понятно, что если столь крупное поселение остается без еды, то его жизнеспособность оказывается под большим сомнением.

Впрочем, в других исследованиях говорится, что трипольцев могли погубить внутренние социально-культурные изменения или перемены в экологии, вроде засух и неурожаев, а Ямная культура тут вовсе ни при чем.

Как бы там ни было, но где-то около 2750 года до нашей эры трипольская культура прекратила свое существование, как на территории Украины, так и на территории Румынии. Находки трипольцев после этого периода указывают, что люди по какой-то причине были вынуждены покинуть дома и искать убежища в чужих землях. Примечательно, но их расселение происходило во все стороны, кроме востока.

Протоукры?

В сети можно встретить спекуляции на тему некой "доисторической Руси", которая и Черное море выкопала, и Кавказские горы навалила, и вообще ей уже 21 тысяча лет. При этом в качестве аргумента обычно приводится то, что древние люди имеют геном, схожий с современными украинцами.

Хотя в таких публикациях далеко не всегда указывается, о каких культурах идет речь, "ямники" могут послужить хорошим примером, чтобы поставить точку в этих спекуляциях.

Да, они возможно появились на территории Украины и определенно тут жили. Да, современные украинцы имеют с ними 42,8% схожести генома. Но можно ли считать нас их прямыми потомками?

На этот вопрос можно ответить следующим образом — геном современных финнов имеет примерно 50,4% схожести с геномом людей Ямной культуры. Будем ли мы считать финнов из-за этого одним народом с украинцами?

Чтобы не углубляться в дебри отечественной псевдоистории и конспирологии, можно закончить эту статью словами украинского публициста и общественно-политического деятеля Виктора Трегубова: "Гордиться вымышленным прошлым – дело народов, у которых очень плохо с реальным настоящим".