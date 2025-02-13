На самом деле мы едва выжили: историк рассказал о трех моментах, когда человечество могло вымереть полностью

Каждое из этих событий не только угрожало выживанию вида, но и навсегда изменило генетическое разнообразие человеческой популяции

Представьте себе, что человечество во всем его многообразии и сложности трижды оказывалось на волоске от полного исчезновения. Эти моменты, когда выживание нашего вида висело на тонкой нити, являются не просто трагическими эпизодами прошлого, но и ключом к пониманию того, кем мы являемся сегодня.

Человечество трижды стояло на грани вымирания, и эти моменты являются ключевыми для понимания нашей истории. От природных катаклизмов до социальных потрясений каждый из этих кризисов оставил глубокий след в нашем генетическом наследии и сформировал путь нашей цивилизации.

Историк Александр Алферов рассказал, что одним из важнейших явлений, с которым сталкивались наши предки, был так называемый "эффект бутылочного горлышка", когда численность популяции резко сокращалась, приводя к потере генетического разнообразия. Представьте себе бутылку с водой, где только капля жидкости проникает через узкое горлышко — именно так небольшая часть генов переходит в следующие поколения. Первый подобный случай произошел около миллиона лет назад. В то время предки современных людей сократились в численности до 1,5% от предыдущего количества – около 12,000 – 20,000 человек. Это произошло из-за резких изменений климата и похолодания, которые привели к голоду и гибели многих представителей вида.

Второй, и возможно самый известный, связан с извержением супервулкана Тоба на острове Суматра около 70 тысяч лет назад. По шкале взрываемости вулканов (VEI), это извержение оценивается в 8 баллов, вызвав длившуюся года глобальную вулканическую зиму. Выбросы пепла достигали девяти метров толщиной в Юго-Восточной Азии, а температура на планете упала на несколько, а по некоторым оценкам, даже на 15 градусов. Теория катастрофы вулкана Тоба утверждает, что извержение повлекло за собой эффект горловины популяции, сократив численность до примерно 15 тысяч человек, повлекшие серьезные последствия для окружающей среды.

Интересно, что раскопки в Южной Африке обнаружили следы человеческой деятельности до и после извержения, подвергая сомнению теорию о значительном сокращении популяции. Однако последствия извержения Тоба повлияли на генетическое разнообразие человечества, уменьшив его на 65%. Для сравнения, шимпанзе имеют гораздо больше генетических отличий, чем современные люди.

Наконец, третий случай произошел относительно недавно, около 7 тысяч лет назад, с появлением первых городов и цивилизаций. Возникновение городов и централизованной власти привело к массовым войнам, существенно сократившим мужскую популяцию. В этот период на одного мужчину приходилось около 17 женщин, что свидетельствует о катастрофических последствиях социальных конфликтов.

Эти события не только показывают, как природные катастрофы и социальные изменения влияли на человечество, но и подчеркивают важность генетического разнообразия для адаптации и выживания в условиях изменения окружающей среды. Эффект основателя, когда небольшая группа отделяется от популяции, является одним из примеров генетического эффекта горлышка популяции.

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