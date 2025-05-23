Геомагнитная тишина будет недолгой. Что вызовет новые бури на выходных

На графике есть две "оранжевые" магнитные бури

Магнитных бурь на Земле пока нет, но это ненадолго. В космосе летает взрыв коронального излучения, который может нанести удар по нашей планете уже в конце этой недели.

В пятницу, 23 мая возможны незначительные геомагнитные штормы класса G1, то есть 5-балльные, когда взрыв коронального излучения может нанести легкий удар по магнитному полю Земли. Однако ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather говорят, что взрыв может как прилететь, так и промазать, поэтому прогноз по магнитным бурям не точный.

Магнитные бури в течение 23-25 мая

На сайте Meteoagent, что составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновили график геомагнитных колебаний. В пятницу, 23 мая, не ожидается штормов. Однако это ненадолго, потому что уже 24 мая прогнозируется средняя магнитная буря в 3,67 балла.

Такой геомагнитный шторм должен продержаться и 25 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет начало июня в Украине.