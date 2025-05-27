Новая магнитная буря уже на горизонте. Какой она будет

На графике есть как "оранжевые", так и "красные" дни

Неожиданно на Земле начала бушевать сильная магнитная буря в 5 баллов. Однако она продержалась всего один день. Ученые говорят, что вскоре снова ожидается шторм. А тем временем на Солнце затихло одно солнечное пятно и активизировалось другое.

Солнечное пятно 4098, которое 25 мая вызвало неожиданную солнечную вспышку класса X1.1, потеряло свое магнитное поле "дельта-класса". Это означает, что оно, вероятно, затихнет и перестанет вспыхивать, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Однако рано радоваться, ведь большое старое солнечное пятно 4079, которое возвращается после двухнедельного путешествия вокруг обратной стороны Солнца, также может стать причиной сильной вспышки.

Какие магнитные бури будут в ближайшие дни

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, был обновлен график геомагнитных колебаний. Согласно ему 27 мая будет держаться низкая солнечная активность. Уже на следующий день ожидается сильная магнитная буря в 5 баллов, хотя 29 мая опустится до среднего шторма в 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода в Украине на эти выходные. Синоптики предупреждают о "сюрпризах".