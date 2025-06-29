Затяжная сильная магнитная буря наконец-то отпустила Землю? Прогноз ученых

Ученые обновили график колебаний

Магнитная буря решила завершиться уже в конце этой недели. Астросиноптики добавляют, что на Солнце хотя и есть пятна, но в ближайшие дни они не повлекут за собой вспышек.

По данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, солнце усеяно солнечными пятнами, но все они стабильны и спокойны. В течение следующих 24 часов значительных солнечных вспышек не ожидается.

Магнитные бури в течение 29 июня-1 июля

Согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 29 июня держится низкая солнечная активность в 2,3 балла. Такая геомагнитная погода прогнозируется еще 30 июня и 1 июля.

Однако заметим, что солнечная погода меняется в течение суток, и если утром прогнозировалась "тишина", то это не значит, что она продержится до ночи в того же дня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину вернется жара. Метеорологи обнародовали карту температур.