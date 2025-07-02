Пристегивайтесь. Что может свалиться на голову украинцев уже 2 июля
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Солнце снова нестабильно
Уже 2 июля 2025 года на Землю может свалиться магнитная буря в 5 баллов. Ученые говорят, что она возникнет в результате выброса корональной массы (СМЕ), который должен был прибыть еще утром вторника, 1 июля. Однако он опаздывает.
Ожидалось, что выброс корональной массы должен был ударить по Земле поздно утром 1 июля, но он не прибыл. Он задерживается и если все же прилетит позже, то 2 июля может вызвать геомагнитные бури класса G1, то есть 5-балльные, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.
По их словам, "магнитные бури класса G1" означает, что они будут незначительными.
Астросиноптики дополняют, что также прогнозируются полярные сияния, но только в высоких широтах.
Однако также заметим, что прогноз магнитных бурь может изменяться в течение суток и если ученые предупреждают о штормах утром, то это не означает, что они точно начнут бушевать в то же время.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине в ближайшие дни ожидается непогода в виде гроз. Они охватят большую часть нашей страны.