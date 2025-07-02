Пристегивайтесь. Что может свалиться на голову украинцев уже 2 июля

Солнце снова нестабильно

Уже 2 июля 2025 года на Землю может свалиться магнитная буря в 5 баллов. Ученые говорят, что она возникнет в результате выброса корональной массы (СМЕ), который должен был прибыть еще утром вторника, 1 июля. Однако он опаздывает.

Ожидалось, что выброс корональной массы должен был ударить по Земле поздно утром 1 июля, но он не прибыл. Он задерживается и если все же прилетит позже, то 2 июля может вызвать геомагнитные бури класса G1, то есть 5-балльные, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

По их словам, "магнитные бури класса G1" означает, что они будут незначительными.

Какими будут магнитные бури класса G1

Астросиноптики дополняют, что также прогнозируются полярные сияния, но только в высоких широтах.

Однако также заметим, что прогноз магнитных бурь может изменяться в течение суток и если ученые предупреждают о штормах утром, то это не означает, что они точно начнут бушевать в то же время.

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