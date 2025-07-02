Пристібайтеся. Що може звалитись на голову українців вже 2 липня
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Сонце знову нестабільне
Вже 2 липня 2025 року на Землю може звалитись магнітна буря в 5 балів. Вчені кажуть, що вона виникне внаслідок викиду корональної маси (СМЕ), який мав прибути ще вранці вівторка, 1 липня. Однак він запізнюється.
Очікувалось, що викид корональної маси мав вдарити по Землі пізно вранці 1 липня, але він не прибув. Він затримується і якщо все ж таки прилетить пізніше, то 2 липня може спричинити геомагнітні бурі класу G1, тобто 5-бальні, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.
За їх словами, "магнітні бурі класу G1" означає, що вони будуть незначними.
Астросиноптики доповнюють, що також прогнозуються полярні сяйва, але тільки у високих широтах.
Однак також зауважимо, що прогноз щодо магнітних бур може змінюватись протягом доби і якщо вчені попереджають про шторми вранці, то це не означає, що вони точно почнуть вирувати в той самий час.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні найближчими днями очікується негода у вигляді гроз. Вони охоплять більшу частину нашої країни.