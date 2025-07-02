Пристібайтеся. Що може звалитись на голову українців вже 2 липня

Сонце знову нестабільне

Вже 2 липня 2025 року на Землю може звалитись магнітна буря в 5 балів. Вчені кажуть, що вона виникне внаслідок викиду корональної маси (СМЕ), який мав прибути ще вранці вівторка, 1 липня. Однак він запізнюється.

Очікувалось, що викид корональної маси мав вдарити по Землі пізно вранці 1 липня, але він не прибув. Він затримується і якщо все ж таки прилетить пізніше, то 2 липня може спричинити геомагнітні бурі класу G1, тобто 5-бальні, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

За їх словами, "магнітні бурі класу G1" означає, що вони будуть незначними.

Якими будуть магнітні бурі класу G1

Астросиноптики доповнюють, що також прогнозуються полярні сяйва, але тільки у високих широтах.

Однак також зауважимо, що прогноз щодо магнітних бур може змінюватись протягом доби і якщо вчені попереджають про шторми вранці, то це не означає, що вони точно почнуть вирувати в той самий час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні найближчими днями очікується негода у вигляді гроз. Вони охоплять більшу частину нашої країни.