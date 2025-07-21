Магнитная буря снова забавляется, а на Солнце есть много пятен. Что прогнозируют ученые в ближайшие дни

На графике солнечной активности есть только одна магнитная буря

Хотя магнитная буря и завершилась, но ученые говорят, что на Солнце есть 10 групп солнечных пятен, некоторые из которых имеют нестабильное магнитное поле. Есть вероятность того, что в течение суток на светиле произойдет вспышка, которая вызовет шторм на Земле.

Солнечная активность сейчас низкая, сильных вспышек не наблюдается уже более недели. Однако сейчас на солнечном диске есть 10 групп солнечных пятен, и по крайней мере одна из них имеет нестабильное магнитное поле "бета-гамма", сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время синоптики из NOAA говорят, что есть 10% вероятности того, что вспышка X, то есть слишком сильная, нарушит тишину в течение следующих 24 часов.

Магнитные бури на Земле в течение 21-23 июля

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновили график геомагнитных штормов. Согласно ему, 21 и 22 июля ожидается низкая солнечная активность. Однако уже 23 июля прогнозируется средний шторм в 3,7 балла.

Когда будет "штормить"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцам следует соблюдать осторожность 23 июля.