Ни в коем случае не берите в руки острые предметы сегодня: строгие запреты 21 июля

В этот день верующие соблюдают некоторые запреты

В этот понедельник, 21 июля, согласно церковному календарю, православные верующие и греко-католики чтят память Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима Киево-Печерских. По старому стилю событие отмечалось 3 августа.

Святые были монахами Киево-Печерской лавры. Об их жизни нет много информации. Известно, что Онуфрий взял обет молчания и после этого не проронил ни слова при жизни. За это его называли Молчаливый.

Онисим вел затворнический образ жизни. Он жил в пещере, соблюдал пост и молился. Мощи обоих святых находятся в Ближних пещерах Лавры.

Традиции и приметы 21 июля

Самая главная традиция дня – молчание. говорить можно только при необходимости. В народе этот день считался днем подготовки к зиме — очищали погреба, пересматривали запасы зимней одежды и т.д.

холодная ночь – ждите ранней зимы;

туман утром – ближайшие дни будут теплыми;

ровный дождь — ждите урожая грибов;

ливень в этот день — осень будет затяжной.

Фото: freepik

Что нельзя делать 21 июля

ссориться или обманывать – можете ссориться целый день;

пользоваться острыми предметами – можете навлечь невзгоды;

купаться — в этот день она может быть опасной.

Именины 21 июля

В этот день именины отмечают Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников будут отмечать украинцы в июле 2025 года. Второй месяц этим летом принесет много поводов для поздравлений и празднований с родными.