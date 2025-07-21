Магнітна буря знову бавиться, а на Сонці є багато плям. Що прогнозують вчені найближчими днями

На графіку сонячної активності є лише одна магнітна буря

Хоча магнітна буря і завершилась, але вчені кажуть, що на Сонці є 10 груп сонячних плям, деякі з яких мають нестабільне магнітне поле. Є ймовірність того, що протягом доби на світилі відбудеться спалах, який спричинить шторм на Землі.

Сонячна активність нині низька, сильних спалахів не спостерігається вже понад тиждень. Однак наразі на сонячному диску є 10 груп сонячних плям, і принаймні одна з них має нестабільне магнітне поле "бета-гамма", повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас синоптики з NOAA кажуть, що є 10% ймовірності того, що спалах X, тобто надто сильний, порушить тишу протягом наступних 24 годин.

Магнітні бурі на Землі протягом 21-23 липня

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, оновили графік геомагнітних штормів. Відповідно до нього 21 та 22 липня очікується низька сонячна активність. Однак вже 23 липня прогнозується середній шторм в 3,7 бала.

Коли буде "штормити"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям варто бути обережними 23 липня.