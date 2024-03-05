План уже в действии: Россия готовит кризис и протесты в стране-соседке Украины

Россия хочет провести лояльные силы в парламент

Россия имеет планы не только по организации беспорядков в Украине, но и по вмешательству в выборы в Молдове. Это надо, чтобы сорвать путь страны в ЕС.

Как сообщает NewsMaker, об этом рассказал глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ на пресс-конференции 5 марта. По его словам, Кремль хочет дестабилизировать страну посредством разжигания социальных конфликтов в Гагаузии и Приднестровье.

"Цель этих действий — скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС, подорвать демократические процессы и удержать Молдову в сфере своего влияния", — сказал он.

По словам главы СИБ, первый этап плана начался в 2023 году во время попыток скомпрометировать местные выборы, а теперь будут предприниматься попытки вмешаться в референдум о евроинтеграции и президентские выборы и очернить ориентированных на Запад политиков.

В конечном итоге, план россиян подразумевает взятие парламента страны под свой контроль посредством подконтрольных Москве политиков. Также в РФ хотят разжечь кризисы на территории Молдовы посредством пропаганды и другими действиями.

Мустяцэ говорит, что в этих целях основную роль сыграют сторонники депутата Илана Шора, который в последние годы находится в России. Кроме того, он не исключил, что вскоре в стране возобновятся пророссийские протесты.

"Протесты по-прежнему будут использовать как инструмент для подрыва доверия к действующей власти, чтобы ассоциировать ее и европейский вектор с "ухудшением экономической ситуации, обнищанием населения и т.д.". Протесты могут возобновить с марта 2024 года", — сказал Мустяцэ.

Как сообщалось ранее, 28 февраля в Тирасполе прошел VII съезд депутатов всех уровней Приднестровья. По итогам встречи чиновники непризнанной "ПМР" обратились в Россию с просьбой о "защите Приднестровья" от Кишинева.