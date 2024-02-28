Спецоперация россиян "Майдан-3": в СНБО объяснили, чего на самом деле ждать украинцам

Бюджет спецоперации составил 1,5 млрд долларов

Тот факт, что противник назвал спецоперацию по дестабилизации Украины "Майдан-3", говорит о тотальном непонимании украинской ментальности. Кроме того, Майдан в 2004 и Майдан в 2013 и 2014 вызвал глубокую психологическую, а у некоторых "кремлевцев" даже психическую травму.

Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Он подметил, что российская власть по сей день уверена в том, что "Майданы" бывают искусственными и организовать их можно с помощью спецслужб. Однако такие убеждения только в очередной раз "показывают неадекватность российского руководства".

Коваленко добавил, что накануне Комитет по разведке при Президенте Украины раскрыл новый план россиян. Речь идет о спецоперации, которую враг назвал "Майдан-3". Ее бюджет составил 1,5 млрд долларов.

"Конечно же, под эту операцию с целью продуцирования дезинформационных волн россияне будут задействовать, в том числе, сбежавших за границу отдельных украинских "блогеров", оттуда регулярно вбрасывающих в наше инфополе нарративы по дискредитации армии, военно-политического руководства государства", — объяснил руководитель ЦПД.

Их главной задачей будет попытаться уничтожить веру украинцев в ВСУ и усилить голоса, призывающие к "миру любой ценой". Однако как заявляет Коваленко, такой сценарий является недопустимым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 февраля 2024 года Комитета по разведке при президенте Украины заявил, что оккупанты реализуют против Украины дестабилизационный план, который был назван "Майдан-3". То есть, стоит ожидать того, что в ближайшие недели противник будет прикладывать максимум усилий, чтобы пытаться разжечь конфликты внутри Украины, а также и в других точках мира, где присутствует поддержка страны.