"Это будет продолжаться": Молдова прокомментировала обращение Приднестровья к России

РФ продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой прокомментировал принятие парламентариями непризнанного Приднестровья резолюции с просьбой о помощи в Москву. По словам чиновника, это "очередной элемент гибридной войны РФ" и попытка дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом он сказал в интервью изданию Digi24. По мнению министра, Молдова остается "мишенью для России".

"Это однозначно элемент гибридной войны. Такие объявления были, есть и, пожалуй, будут. Призывы, которые создадут беспокойство в Республике Молдова. Очень важно, чтобы журналисты из Республики Молдова и из-за границы максимально ответственно подходили к этим темам, проверяли всю информацию", — подчеркнул Попшой.

Глава молдавского ведомства также отметил, что Россия будет пытаться повлиять на предстоящие выборы в Молдове. Москва продолжит попытки вмешательства во внутреннюю ситуацию.

"Безусловно, Республика Молдова остается мишенью для Российской Федерации и в контексте имеющихся у нас президентских выборов и референдума по евроинтеграции. В течение некоторого времени мы видим попытки дестабилизировать ситуацию, продвижение нарративов, которые противоречат национальным интересам и гражданам Республики Молдова", — отметил министр.

Попшой также отметил, что в настоящее время отношения между Республикой Молдова и Россией находятся на самом низком уровне в истории дипломатических отношений между двумя странами. В первую очередь, это из-за "варварской агрессии Российской Федерации против Украины".

Контекст

28 февраля в Тирасполе прошел VII съезд депутатов всех уровней Приднестровья. По итогам встречи парламентарии непризнанной Приднестровско-Молдавской Республики обратились в Россию с просьбой о "защите Приднестровья" от Кишинева.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Молдове отреагировали на обращение так называемого Приднестровья в РФ. Съезд назвали "пропагандистским событием".