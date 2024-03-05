План уже діє: Росія готує кризу та протести в країні-сусідці України

Росія хоче провести лояльні сили до парламенту

Росія має плани не лише щодо організації заворушень в Україні, а й щодо втручання у вибори у Молдові. Це треба, щоб зірвати шлях країни до ЄС.

Як повідомляє NewsMaker, про це розповів голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Олександр Мустяце на пресконференції 5 березня. За його словами, Кремль хоче дестабілізувати країну через розпалювання соціальних конфліктів у Гагаузії та Придністров’ї.

"Мета цих дій — скомпрометувати вступ Молдови до ЄС, підірвати демократичні процеси та утримати Молдову у сфері свого впливу", — сказав він.

За словами голови СІБ, перший етап плану розпочався у 2023 році під час спроб скомпрометувати місцеві вибори, а тепер будуть намагатися втрутитися в референдум про євроінтеграцію та президентські вибори та очорнити орієнтованих на Захід політиків.

Зрештою, план росіян має на увазі взяття парламенту країни під свій контроль за допомогою підконтрольних Москві політиків. Також у РФ хочуть розпалити кризи на території Молдови через пропаганду та інші дії.

Мустяце каже, що з цією метою основну роль відіграють прихильники депутата Ілана Шора, який останніми роками перебуває у Росії. Крім того, він не виключив, що незабаром у країні поновляться проросійські протести.

"Протести, як і раніше, будуть використовувати як інструмент для підриву довіри до чинної влади, щоб асоціювати її та європейський вектор із "погіршенням економічної ситуації, зубожінням населення тощо". Протести можуть відновити з березня 2024 року", — сказав Мустяце.

Як повідомлялося раніше, 28 лютого у Тирасполі пройшов VII з’їзд депутатів усіх рівнів Придністров’я. За підсумками зустрічі чиновники невизнаної "ПМР" звернулися до Росії з проханням про захист Придністров’я від Кишинева.