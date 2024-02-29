Опять что-то не так: страны G7 не могут прийти к согласию по конфискации активов России

На этот раз палки в колеса пытаются совать во Франции

Ряд стран G7 все никак не могут найти компромисс по конфискации замороженных активов российского террористического режима. В частности, они апеллируют якобы к законности такого шага, то и дело пережевывая одну и ту же тему.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Одной из стран, пытающихся подвергнуть сомнению право Запада изъять активы россиян, является Франция.

В частности, министр финансов Франции Брюно Ле Мер 28 февраля заявил, что не разделяет мнение министра финансов Джанет Йеллен о том, что конфискация 300 млрд замороженных активов РФ вполне законна. Ле Мер заявил, что Франция якобы не видит достаточных оснований для конфискации, поэтому нужна дальнейшая работа в этом направлении.

"Любые подобные шаги должны быть полностью подкреплены международным правом и требуют поддержки всех членов Группы 20 крупнейших экономик, в которую входят Россия, Китай и другие страны, критически относящиеся к США", — заявил он.

Как сообщалось ранее, постоянные представители стран Европейского союза приняли предварительное соглашение об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. Однако государства Европейского Союза не проявили особого энтузиазма в предложении Бельгии использовать замороженные российские активы в пользу Украины. Правительство хотело инициировать выпуск долговых обязательств, которые должны привлекать средства на восстановление страны.

Впрочем, Соединенные Штаты рассматривают возможность использования 300 миллиардов долларов российских государственных активов. В отличие от слишком осторожных европейцев в США считают, что конфискация активов вполне законна и планируют давить на Европу, чтобы заставить ее удалить активы россиян.