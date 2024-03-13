Европарламент хочет подать в суд на Еврокомиссию из-за Венгрии — Politico

Депутаты обратятся к главе Европарламента в четверг

Европейский парламент недоволен решением Еврокомиссии о разблокировании 10,2 миллиарда евро средств для финансирования Венгрии. Теперь он может из-за этого обратиться к суду.

Как сообщает Politico со ссылкой на свои источники, Комитет ЕП по правовым вопросам проголосовал за то, что подать в суд на ЕК за нарушение ее обязательств по защите денег налогоплательщиков от неправомерного использования. За эту инициативу выступили 16 членов, а против высказался лишь один.

Отмечается, что решение о разморозке средств было принято перед проведением саммита ЕС, на котором обсуждались вопросы вступления Украины и выделении ей нового пакета помощи. Эти шаги пытался заблокировать венгерский премьер Виктор Орбан.

Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о разморозке средств вызвало негативный ответ у депутатов Европарламента, которые обвинили ее в том, что она поддалась на шантаж Орбана.

Отмечается, что в четверг, 14 марта, лидеры фракций обратятся к президенту ЕП Роберте Мецоле, чтобы дать ей "зеленый свет" на передачу иска в суд до 25 марта.

Вместе с тем в Еврокомиссии говорят, что Венгрия якобы передала все доказательства того, чтобы "продемонстрировать независимость своей судебной власти", а потому ЕК "была юридически обязана принять это решение".

Как известно, у институций ЕС есть много претензий к Венгрии. В частности это касается прав человека и судебной системы, которую там не считают независимой.

Отметим, что Виктор Орбан на протяжении почти двух лет полномасштабной войны блокировал помощь для Киева. Однако на саммите Евросоюза 1 февраля все страны единогласно согласовали пакет на 50 млрд евро. Премьер Венгрии удивил своим заявлением, назвав это решение своей победой.