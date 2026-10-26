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Успейте купить в "АТБ" за два дня: экономия на упаковке популярного напитка составит более 30 грн

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Скидки на соки Jaffa в АТB – экономия более 30 гривен на каждой упаковке
Скидки на соки Jaffa в АТB – экономия более 30 гривен на каждой упаковке. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Тропический, вишнёвый и бананово-клубничный напитки можно приобрести с большой выгодой

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В сети "АТБ" действуют скидки 32% на три нектара Jaffa – "Тропические фрукты", "Вишня" и Jaffa Select "Банан-клубника". Акция продлится с 21 по 27 октября, сообщает "Телеграф".

Читайте подробнее в материале: "Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе"

Мультифруктовый нектар Jaffa "Тропические фрукты" объемом 0,95 л стоит 64,50 грн вместо 95,90 грн.

Нектар Jaffa "Вишня" в упаковке объемом 0,95 л продают за 64,50 грн вместо 95,40 грн.

Самая низкая цена среди этих трех предложений – на нектар Jaffa Select "Банан-клубника". Упаковка объемом 0,95 л стоит 63,50 грн вместо 93,90 грн.

Упаковки нектаров Jaffa "Вишня" и Jaffa Select "Банан-полуница" с ценами 64,50 и 63,50 грн и отметками −32%
Скидки на вишневый и бананово-клубничный нектары Jaffa действуют до 27 октября

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в "АТБ" на 110 грн подешевел популярный продукт.

Теги:
#Акции #Скидки #Нектар #АТБ